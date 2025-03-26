Thalassemia Derneği Başkanı ve Thalassemia Kan Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli, hastaların kan bulmakta zorlandığını söyleyerek, halka bağış yapma çağrısında bulundu. Beşevlerli’nin verdiği bilgiye göre son dönemde bağışçı sayısındaki azalma nedeniyle kan stokları hızla tükendi. Özellikle kış aylarında grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların artışı, insanların bağış yapmasını zorlaştırdı. Ayrıca tatil dönemlerinde ve Ramazan ayında bağış oranlarının düştüğü biliniyor. Neredeyse tüm kan gruplarında ciddi bir sıkıntı yaşandığını kaydeden Beşevlerli, birçok Thalassemia hastasının kan alamadığını belirtti.

“SESİMİZİ DUYUN”

Hastanelerde kan ihtiyacı her geçen gün artarken, birçok ameliyatın ertelenme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. Onkoloji, diyaliz, doğum ve acilin yanı sıra Thalassemia gibi düzenli kan transfüzyonuna ihtiyaç duyan hastalar için durum kritik seviyeye geriledi. “Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır” diyerek vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan Beşevlerli, hastaların stok sıkıntısı nedeniyle riske girdiğini belirtti. “Sesimizi duyan yok, Ramazan ayı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtik, şimdi bayram haftasına giriyoruz. Hastaların çoğu kan bulamaz noktada, sesimizi duyun” diyen Beşevlerli bayram haftası öncesi bağış yapmak isteyen herkesi Thalassemia Kan Bağışçı Kazanım Birimine davet etti.

STOKLARDA KRİTİK DÜŞÜŞ

Kan bankasındaki stoklar kritik seviyelere gerilerken, bağış oranlarının düşmesinin kan stoklarının hızla tükenmesine neden olduğunu ifade eden Çiğdem Beşevlerli özellikle Thalassemia hastalarının hayatlarını sağlıklı devam ettirebilmek için düzenli kan bağışına ihtiyaç duyduklarını anımsattı. Aynı zamanda Thalassemia Derneği Başkanı olan Çiğdem Beşevlerli, vatandaşlara “Her bağış, bir hayat kurtarır” mesajını iletti. Thalassemia Kan Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli’nin verdiği bilgiye göre, özellikle O ve A Rh (-) gibi nadir bulunan kan gruplarındaki stok ihtiyacı çok daha fazla. KKTC’de 250 civarında thalassemia hastası bulunuyor. Düzenli transfüzyona ihtiyaç duyan hastalar için aylık 500-600 ünite kana gereksinim var.