Polis Genel Müdürlüğü, polis çavuşu kadrosunda yetiştirilmek ve 2026–2027 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi’nde öğrenim görmek üzere erkek ve kadın öğrenci seçimi yapılacağını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, başvuru koşullarını taşıyan ve yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar arasından, Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından seçilecek 4 erkek ve 1 kadın olmak üzere 5 öğrenci eğitime gönderilecek.

Başvurular, 21-25 Eylül tarihleri arasında Polis Genel Müdürlüğü’ne yapılacak.

İngilizce, yeterlilik, spor ve sözlü yarışmadan oluşacak sınavlar, başvuru formu ve gerekli bilgiler Polis Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesinden temin edilebilecek.