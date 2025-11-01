Limasol’da, evine 500 metre mesafede ve oğlunun kullandığı araçta yolcu olarak bulunduğu sırada öndeki van tipi araçtan açılan ateş sonucunda öldürülen iş insanı, eski “Karmiotissas” futbol kulübü başkanı 49 yaşındaki Stavros Dimosthenus’un cinayetindeki tetikçi ve araç sürücüsünün Selanik’te tutuklandığı haber verildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros, Rum polisinin çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri üzerine Yunan polisinin iki gün takip ettiği tetikçi ve sürücüyü önceki gün yakaladığını yazdı.

İkisi de 28 yaşında olan tetikçi ve sürücünün, Güney Kıbrıs’ta sürekli ikamet eden Yunan pasaportu hamili Gürcistan uyruklu kuzenler olduğu, cinayet sonrasında aniden ortadan kayboldukları için Rum polisinin, haklarında Avrupa Tutuklama Emri çıkardığı bilgisi de verildi.

Haberde, Rum makamları, Gürcistan kökenli Yunan vatandaşlarının iadesi için gerekli prosedürleri başlatırken, kısa süre içerisinde iade edilebilmeleri için rızalarının gerektiği, iadeye rıza göstermezlerse, Rum makamlarının Yunanistan’da, 90 gün içerisinde tamamlanması gereken bir prosedür izlemek zorunda kalacağı kaydedildi.

Daha önce, Dimosthenus cinayetiyle ilgisi görülen 6 kişi tutuklanmıştı.

Alithia ise “Gaflar Polisi… İkinci Masum Vatandaş Tutuklanıp Kafese Kapatıldı” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Dimosthenus cinayetini araştıran Rum polisinin, cinayete karıştığı gerekçesiyle yakalayıp mahkemeden hakkında 8 gün tutukluluk emri aldığı kişinin olayla ilgisi olmadığının belirlenmesi ve serbest bırakılmasından birkaç saat sonra masum bir vatandaşı daha tutukladığını yazdı.

Habere göre, yeni olayda, cezaevine ziyaretçi olarak giden bir vatandaş polis tarafından yakalandı ve itirazına kulak asmayarak Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkardı. Yapılan araştırmada masum bir vatandaş olduğu belirlenen kişi, polislerin mahkemeye yetişme telaşı içerisinde, itirazlarına ve izahlarına hiç kulak asmadıklarından şikayetçi oldu.