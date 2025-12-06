Alithia’nın haberine göre Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde RAEK’in 2026 bütçesinin ele alınması sırasında konuşan Lemonaris RAEK bütçesinin peş peşe 6’ncı yıldır yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Leonaris 2026 bütçesinin 3,1 milyon euro gelir, yüzde 48’i personel harcaması olmak üzere 5.9 milyon euro da gider öngördüğünü, bütçe açığının 2,8 milyon euro olduğuna dikkat çekti.

RAEK Başkan Yardımcısı Alkis Filippu ise GSI projesine değindi. Avrupa Ortak İlgi Projeleri listesinde bulunan projelerin, başlangıç aşamasında kendi başlarına sürdürülebilir olmadıkları için ödenek aldıklarına dikkat çekti. AB ödeneğinden sonra 1,9 milyar euro hesaplanan GSI projesinin sürdürülebilir addedildiğini ancak maliyet artarsa, sürdürülebilirliğini koruyup koruyamayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekti.

RAEK Başkanı Leonaris GSI yüklenicisi ADMİE’nin, projenin 31 Aralık 2029 olan tamamlanma hedefiyle ilgili herhangi bir değişiklik açıklamadığını belirtti ve 19 Eylül’de yapılan bilgilendirmeye dayanarak halen 200 kilometre kablo üretildiğini, 81 kilometrelik bölümünün üretim aşamasında bulunduğunu kaydetti.

Trafo merkezlerinin nihai maliyeti gibi açık kalan konular bulunduğunu hatırlatan Leonaris deniz dibi araştırması ve kablo döşeme çalışmasının da halen yapılamadığını, daha fazla kablo gerekebileceğini, bunun da daha fazla maliyet demek olduğunu söyledi. Leonaris GSI’nin halen AB’nin ortak ilgi projeleri listesinde olduğunu, sonlandırıldığına ya da dondurulduğuna dair bilgi almadıklarını söyledi.