Yeni Meclis binasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur” sözünün ekrandan görülmemesi, kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

Sosyal medyada yükselen eleştirilerin ardından Meclis'te dün dikkat çeken bir adım attı.

Meclis binasındaki ekrana Atatürk’ün fotoğrafı ile birlikte “Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur” sözü yansıtıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.

Genel Kurulu’nda ilk sözü Meclis Başkanı Ziya Öztürkler aldı, “Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi için Atatürk sevgisi tartışma konusu değildir” vurgusu yaptı.

Meclis Başkanı Öztürkler, önceki gün kamuoyunda salonla ilgili tartışmalar yaşandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi için Atatürk sevgisinin tartışma konusu olmadığını söyledi.

Bu konudaki düşüncelerin kendisine, Meclis Başkan Yardımcısına ve divandaki kişilere iletilebileceğini ifade eden Öztürkler, “Burası hepimizin, KKTC’nin evidir” dedi.

Öztürkler, Meclis Yerleşkesi içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lider Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın büstlerinin yapılmasını da sağlayacaklarını kaydetti.

Güneş ışığından kaynaklı sıkıntıların giderildiğini ve salonun bundan olumsuz etkilemesinin tamamen engelleneceğini dile getiren Öztürkler, yerleşkedeki eksikliklerin tamamlanması için süreye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Eleştirilere açık olduklarını belirten Öztürkler, “Eksiklilerimizi giderebilmek boynumuzun borcu” dedi.