banner762
banner815
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
22 0
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
29 0
 
Rota virüsü salgınına dikkat     
Rota virüsü salgınına dikkat     
42 0
Tüp gaza okkalı zam geliyor
Tüp gaza okkalı zam geliyor
121 0
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
13 0
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
15 0
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
52 0
banner797
banner794

Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı

banner476

Rafael Nadal, Fransa Açık yarı final maçında setlerde 1-0 öndeyken rakibi Zverev'in sakatlanması sonucu doğrudan finale yükseldi

banner825
Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, 3 numaralı seribaşı Alman Zverev ile karşılaştı.
Üç saati aşmasına rağmen henüz ikinci seti oynanan karşılaşmada 25 yaşındaki Zverev, ayak bileğinden sakatlanınca kortu tekerlekli sandalye ve gözyaşlarıyla terk etti. Doktor kontrolünün ardından koltuk değnekleriyle yeniden korta dönen Alman raket, seyirciler, hakem ve Nadal'la vedalaşarak maçtan çekildi.
İlk seti 7-6 alan Nadal, rakibi Zverev'in sakatlanmasıyla Fransa Açık'ta 14. kez finale çıktı.
Fransa Açık'ta 14, toplamda ise 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi, finalde Norveçli Casper Ruud ile Hırvat Marin Cilic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.