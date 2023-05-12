U15’lerde en iyi 8’ler mücadele edecek

Masa Tenisinde bu hafta U15’lerde en iyi sekizler mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarına 13 Mayıs Cumartesi günü federasyon salonunda U15 Erkekler-Kızlar Turnuvası ile devam edecek.

Oynanacak olan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli olacak.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

