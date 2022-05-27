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Toprak ve Sahil, Türkiye Milli Takımı için yarışacak

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Toprak ve Sahil, Türkiye Milli Takımı için yarışacak
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 30 Mayıs 2022 tarihinde Ankara da gerçekleşecek 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcularından 1 kız ve 1 erkek oyuncu 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına WıldCard ile ana tablodan katılacak.
 14 yaş kızlarda GMBTK oyuncusu Sahil Ece Yerebakan, 14 yaş erkeklerde ise GBTK oyuncusu Toprak Berkol 14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcular oldu.  
 
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