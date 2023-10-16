The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş şampiyonları belirlendi

Gönyeli Tenis Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenen TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş kategorisi hafta sonu yapılan maçlar sonunda tamamlandı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ve Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu tarafından verildi.
8 yaş A grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ
8 yaş A grubu 2. si NİYAZİ AKÇIN
8 yaş A grubu yarı finalist MEVSİM METBULUT SARP ASTAN
8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV
8 yaş Alt Grup A grubu 2. si AYBARS ÖNCÜ
8 yaş B grubu 1. si HASKARAN KARAKAŞLI
8 yaş B grubu 2. si DERAN ÖZGÖRAY
8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU - KEREM BEHLÜL
8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ALİNA YUSİPOVA
8 yaş Alt Grup B grubu 2. si MELİN AMBER
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