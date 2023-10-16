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The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş şampiyonları belirlendi

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The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş şampiyonları belirlendi
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Gönyeli Tenis Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenen TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş kategorisi hafta sonu yapılan maçlar sonunda tamamlandı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ve Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu tarafından verildi.
8 yaş A grubu 1. si        HASAN AREN ÇAKARTAŞ        
8 yaş A grubu 2. si        NİYAZİ AKÇIN 
8 yaş A grubu yarı finalist      MEVSİM METBULUT          SARP ASTAN
8 yaş Alt Grup A grubu 1. si  MİKHAİL ZONOV      
8 yaş Alt Grup  A grubu 2. si AYBARS ÖNCÜ
8 yaş B grubu 1. si        HASKARAN KARAKAŞLI 
8 yaş B grubu 2. si        DERAN ÖZGÖRAY   
8 yaş B grubu yarı finalist      MASAL NALBANTOĞLU    - KEREM BEHLÜL
8 yaş Alt Grup B grubu 1. si  ALİNA YUSİPOVA    
8 yaş Alt Grup  B grubu 2. si MELİN AMBER
                  
 
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