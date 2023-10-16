The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş şampiyonları belirlendi

Gönyeli Tenis Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu işbirliğinde düzenlenen TheCoffee Hane Yusuf Yönlüer Cup 8 yaş kategorisi hafta sonu yapılan maçlar sonunda tamamlandı. Ödülleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Asbaşkanı Sercan Erozan ve Gönyeli Tenis Kulübü Başkanı Merter Refikoğlu tarafından verildi.

8 yaş A grubu 1. si HASAN AREN ÇAKARTAŞ

8 yaş A grubu 2. si NİYAZİ AKÇIN

8 yaş A grubu yarı finalist MEVSİM METBULUT SARP ASTAN

8 yaş Alt Grup A grubu 1. si MİKHAİL ZONOV

8 yaş Alt Grup A grubu 2. si AYBARS ÖNCÜ

8 yaş B grubu 1. si HASKARAN KARAKAŞLI

8 yaş B grubu 2. si DERAN ÖZGÖRAY

8 yaş B grubu yarı finalist MASAL NALBANTOĞLU - KEREM BEHLÜL

8 yaş Alt Grup B grubu 1. si ALİNA YUSİPOVA

8 yaş Alt Grup B grubu 2. si MELİN AMBER



