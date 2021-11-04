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Teniste heyecan artıyor

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Teniste heyecan artıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında oynanan çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Heyecan artarak devam ederken, kategorilerde oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
DENİZ ABDULLAHOĞLU – VERA GAZİ 1/4 0/4
ENRA ÇAKARTAŞ – ZARİF DAYI 0/4 4/2 3/10
NEHİR GÜRSES – MEYRA ESER 5/4 4/1
DANİELA AGAFONOVA – BEREN BAŞARAN W.O.
10 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
CAFER TOSUNOĞLU – DENİZ VAROĞLU 4/2 4/0
BARAN BAŞARAN – DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 5-4 3-5 11-9
14 YAŞ KIZLAR – ÇEYREK FİNAL
EKİN KARASU – SEVİNÇ OĞAN 6/0 6/0
SAHİL ECE YEREBAKAN – SİMRE KELEŞ W.O.
14 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
RÜZGAR VURAL – TOPRAK ALTUNTAŞ 4/6 0/6
ARAS ÇELİK – DORUK TAŞELİ 6-1 6-1
ENVER ADA GENCEL – BORA ERİN 5-7 6-3 6-3
KONSTANTİN KAN – İBRAHİM CAN ARABACI 5-7 4-6
 
 
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