Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 08-22 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 2023 Tenis Federasyonu kortlarında başladı.

Turnuva 8-9 Yaş kategorisi ile 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

Turnuvanın ilk gün 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR

Larin Vural - MedinaAkhmetova 6/0 6/0

AnastasiiaElshina - İrem Erenay 6/2 6/2

Meyra Eser - Gülay Meyra Avcı 6/4 6/0

Hatice Kırçay - Deniz Abdullahoğlu 3/6 2/6

12 YAŞ ERKEKLER

Kıvanç Öztuğ - Cafer Tosunoğlu 6/4 6/3

Tuğra İrfanoğlu - JaydenDenızSezginer 6/0 6/0

Emre Aleks Kural - Baran Başaran 0/6 1/6

Erdal Arabacıoğlu - Çınar Elmalı 3/6 6/4 6/2

Kuzey Pilli - Said Zeki Avcı 0/6 0/6

Yalın Yurtsever - Arel Şahin 6/3 6/0

16 YAŞ KIZLAR

Sevinç Oğan - Almira Akşahin 3/6 0/6

16 YAŞ ERKEKLER

Akay Ali Sağkanat - Deniz Güzoğlu 6/1 6/0

Oğuz Elerian - Kubilay Baran Şengül 0/6 2/6



