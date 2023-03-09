Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 08-22 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 2023 Tenis Federasyonu kortlarında başladı.
Turnuva 8-9 Yaş kategorisi ile 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.
Turnuvanın ilk gün 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
Larin Vural - MedinaAkhmetova 6/0 6/0
AnastasiiaElshina - İrem Erenay 6/2 6/2
Meyra Eser - Gülay Meyra Avcı 6/4 6/0
Hatice Kırçay - Deniz Abdullahoğlu 3/6 2/6
12 YAŞ ERKEKLER
Kıvanç Öztuğ - Cafer Tosunoğlu 6/4 6/3
Tuğra İrfanoğlu - JaydenDenızSezginer 6/0 6/0
Emre Aleks Kural - Baran Başaran 0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Çınar Elmalı 3/6 6/4 6/2
Kuzey Pilli - Said Zeki Avcı 0/6 0/6
Yalın Yurtsever - Arel Şahin 6/3 6/0
16 YAŞ KIZLAR
Sevinç Oğan - Almira Akşahin 3/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER
Akay Ali Sağkanat - Deniz Güzoğlu 6/1 6/0
Oğuz Elerian - Kubilay Baran Şengül 0/6 2/6
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