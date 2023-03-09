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Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı

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Teniste Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası başladı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 08-22 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 2023 Tenis Federasyonu kortlarında başladı.
Turnuva 8-9 Yaş kategorisi ile 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.
Turnuvanın ilk gün 12 ve 16 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR
Larin Vural - MedinaAkhmetova                      6/0 6/0
AnastasiiaElshina - İrem Erenay                     6/2 6/2
Meyra Eser - Gülay Meyra Avcı                        6/4 6/0
 Hatice Kırçay - Deniz Abdullahoğlu                 3/6 2/6
12 YAŞ ERKEKLER
Kıvanç Öztuğ - Cafer Tosunoğlu                      6/4 6/3
Tuğra İrfanoğlu - JaydenDenızSezginer        6/0 6/0
Emre Aleks Kural - Baran Başaran                  0/6 1/6
Erdal Arabacıoğlu - Çınar Elmalı                      3/6 6/4 6/2
Kuzey Pilli - Said Zeki Avcı                               0/6 0/6
Yalın Yurtsever - Arel Şahin                             6/3 6/0
16 YAŞ KIZLAR
Sevinç Oğan - Almira Akşahin                         3/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER
Akay Ali Sağkanat - Deniz Güzoğlu                 6/1 6/0
Oğuz Elerian - Kubilay Baran Şengül              0/6 2/6
 
 
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