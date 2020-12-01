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Teniste bir ilk yaşanacak

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde ilk kez “KTSYD Master Kupası” düzenliyor

Teniste bir ilk yaşanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde “KTSYD Master Kupası” düzenliyor.
Organizasyon 9-12 Aralık 2020 tarihlerinde KKTF kortlarında yer alacak. Telsim’in katkılarıyla düzenlenecek olan turnuva 12-14-16 yaş ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere yapılacak.
KTSYD’nin tenis branşında KKTF ile ilk kez yapacağı organizasyonda kategorilerinde ilk 8’de yer alan tenisçiler mücadele edecek. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.
 

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Etiketler; #KTSYD #Tenis
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