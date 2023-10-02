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Teniste Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı yapılıyor

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Teniste Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı yapılıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Kademe Antrenörlük Kursu ile TTF 12 Yaş Milli Takım kampı 30 Eylül – 4 Ekim 2023 tarihleri arasında Federasyon tesislerinde gerçekleştiriliyor.
KKTF 1. Kademe Antrenörlük Kursu düzenlenen uygulamalı antrenör programları ile kursa katılan katılımcılara yapılacak kurs sınavı ile sona erecek. 
KKTF ve TTF 12 Yaş Milli Takım kampı 30 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Federasyon tesislerinde yapılıyor. KKTF ve TTF Milli Takım antrenörleri ile sporcularının katıldığı kamp programı sabah ve öğleden sonra düzenlenen antrenmanlar ile gerçekleşmekte.
 
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