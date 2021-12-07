Tenisin şampiyonları Tansel ve Ersel

Tenis Performans TUR-3, kızlarda Tansel Şık’ın, erkeklerde ise Ersel Kalfaoğlu’nun şampiyonluklarında sona erdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3 tamamlandı.

Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli grup maçlarının ardından, son sayıya kadar mücadele içinde oynanan final maçları ile

Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3, kızlarda Tansel Şık’ın, erkeklerde ise Ersel Kalfaoğlu’nun şampiyonluklarında sona erdi.

Tenis Performans TUR-3 oynanan kız ve erkekler de final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

KIZLAR - FİNAL:

TANSEL ŞIK - SELİN ÖNAL 6/0 6/3

ERKEKLER - FİNAL:

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - ERSEL KALFAOĞLU 4/6 1/6

KIZLAR SIRALAMASI

1- TANSEL ŞIK

2- SELİN ÖNAL

3- EKİN KARASU

4- NADİR ÇINARLILI

ERKEKLER SIRALAMASI

1- ERSEL KALFAOĞLU

2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK

3- BATUR EVRE

4- TURGAY VURAL HIDIROĞLU