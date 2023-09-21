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Tenis Federasyonu antrenörlük kursu düzenleyecek

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Tenis Federasyonu antrenörlük kursu düzenleyecek
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), antrenörlük kursu düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu antrenörlük kursu 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3500 TL ücreti olan antrenörlük kursuna son kayıt tarihi 28 Eylül olarak açıklandı. Kursa başvuru için info @kktf.org adresine girilerek yapılabilir.
 
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