Tenis Federasyonu antrenörlük kursu düzenleyecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), antrenörlük kursu düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu antrenörlük kursu 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3500 TL ücreti olan antrenörlük kursuna son kayıt tarihi 28 Eylül olarak açıklandı. Kursa başvuru için info @kktf.org adresine girilerek yapılabilir.
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