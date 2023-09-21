Tenis Federasyonu antrenörlük kursu düzenleyecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), antrenörlük kursu düzenleyecek. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu antrenörlük kursu 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3500 TL ücreti olan antrenörlük kursuna son kayıt tarihi 28 Eylül olarak açıklandı. Kursa başvuru için info @kktf.org adresine girilerek yapılabilir.

