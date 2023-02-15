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Tenis dünyası, depremzedeler için birleşti

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Uluslararası Tenis Federasyonu, Profesyonel Tenisçiler Birliği, Kadınlar Tenis Birliği ve dört grand slam turnuvası (Avustralya Açık, Roland-Garros, Wimbledon ve ABD Açık) depremlerden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı

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Tenis dünyası, depremzedeler için birleşti
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası tenis camiasının başlattığı "Tennis Plays for Love" bağış kampanyasıyla ilk etapta 5 milyon doların toplanması planlanıyor.
Tenise yön veren öncü kuruluşların ortak desteğiyle başlayan kampanya, Global Giving'in Türkiye ve Suriye Deprem Yardım Fonu'na fayda sağlayacak, acil yardım sağlanmasına ve uzun vadeli iyileştirme çabalarının desteklenmesine de yardımcı olacak.
Tüm tenisseverler fonun resmi sayfası aracılığıyla bağışta bulunarak kampanyaya destek verebilecek.
Ayrıca, "Love" isimli tenis sanatı projesinden özel hazırlanmış bir NFT, kampanyayı desteklemek için açık artırmayla satılacak. 17 Şubat Cuma günü müzayede kapanışından önce "OpenSea"yi ziyaret edip teklif verilebilecek.
"Tennis Plays for Love", geçen yıl Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için 3,5 milyon dolardan fazla bağış toplanmasını sağlayan "Tennis Plays for Peace" kampanyasının devamı niteliğinde.
 
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