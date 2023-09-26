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Sun Valley Cup-4’te zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar

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Sun Valley Cup-4’te zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar
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Sun Valley Cup-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
 
TEK KADINLAR - RoundRobin
Nağme Ekenoğlu - Ayşe GünermanÖzılgaz                     0/6 0/6
Özlem UçkaçBoranhan - Fulden Boran                            6/4 6/2
Yasemin Çıral - Sinem Sayar Ercantan                              1/6 1/6
SevşenDandanaÖzcerce - LiubovPershenkova 6/4 6/0
TEK ERKEKLER – RoundRobin
Orçun Kasap -  Erhan Akyüz                     6/0 6/2
Mariano Marino - İzzet Kanaga                6/4 6/0
Dimitri Cebotari - Sercan Erozan               2/6 6/4 4/10
Uraz Şentürk - Metin Poslu                        6/3 5/7 10/4
Rauf Kürşad - Bertuğ Korucu                    6/7 6/2 10/4
İzzet Alsakal - Kutay Ramiz                      6/3 6/7 4/10
Ziya Tüzel - Ünver Bedevi                        3/6 2/6
Ali Tüzünkan - Necat Yüksel                    0/6 0/6
Çağlar Türk - Jean ChrıstoheSchrotter     0/6 1/6
 
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