Sun Valley Cup-4’te zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar

Sun Valley Cup-4 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile Girne Belediyesi Tenis Kulübünde devam ediyor. Tek Kadınlar ve Tek Erkekler kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - RoundRobin
Nağme Ekenoğlu - Ayşe GünermanÖzılgaz 0/6 0/6
Özlem UçkaçBoranhan - Fulden Boran 6/4 6/2
Yasemin Çıral - Sinem Sayar Ercantan 1/6 1/6
SevşenDandanaÖzcerce - LiubovPershenkova 6/4 6/0
TEK ERKEKLER – RoundRobin
Orçun Kasap - Erhan Akyüz 6/0 6/2
Mariano Marino - İzzet Kanaga 6/4 6/0
Dimitri Cebotari - Sercan Erozan 2/6 6/4 4/10
Uraz Şentürk - Metin Poslu 6/3 5/7 10/4
Rauf Kürşad - Bertuğ Korucu 6/7 6/2 10/4
İzzet Alsakal - Kutay Ramiz 6/3 6/7 4/10
Ziya Tüzel - Ünver Bedevi 3/6 2/6
Ali Tüzünkan - Necat Yüksel 0/6 0/6
Çağlar Türk - Jean ChrıstoheSchrotter 0/6 1/6
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