Sezonun ilk WTA turnuvasını Sabalenka kazandı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen sezonun ilk turnuvası Uluslararası Adelaide 1'i, dünya 5 numarası Aryna Sabalenka kazandı

Teniste sezonun ilk WTA turnuvası Uluslararası Adelaide 1, Avustralya'da final maçıyla sona erdi. Dünyanın 5, turnuvanın ise 2 numaralı raketi Sabalenka, 18 yaşındaki Çekyalı rakibi Linda Noskova'yı finalde yenerek şampiyon oldu.

Adelaide kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde Sabalenka, Noskova'yı 1 saat 43 dakika süren karşılaşmanın ardından 6-3 ve 7-6 (4) sonuçlanan setlerle yenerek zafere ulaştı.

Uluslararası Adelaide 1 şampiyonluğu ile dünya 5 numarası Sabalenka, kariyerindeki 11. WTA şampiyonluğunu elde etti.

