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Sezonun ilk WTA turnuvasını Sabalenka kazandı

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Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından düzenlenen sezonun ilk turnuvası Uluslararası Adelaide 1'i, dünya 5 numarası Aryna Sabalenka kazandı

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Sezonun ilk WTA turnuvasını Sabalenka kazandı
Teniste sezonun ilk WTA turnuvası Uluslararası Adelaide 1, Avustralya'da final maçıyla sona erdi. Dünyanın 5, turnuvanın ise 2 numaralı raketi Sabalenka, 18 yaşındaki Çekyalı rakibi Linda Noskova'yı finalde yenerek şampiyon oldu.
Adelaide kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde Sabalenka, Noskova'yı 1 saat 43 dakika süren karşılaşmanın ardından 6-3 ve 7-6 (4) sonuçlanan setlerle yenerek zafere ulaştı.
Uluslararası Adelaide 1 şampiyonluğu ile dünya 5 numarası Sabalenka, kariyerindeki 11. WTA şampiyonluğunu elde etti.
 
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