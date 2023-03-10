Raketler Ekrem Yeşilada anısına sallanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada AnıTurnuvası 2023 KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile sürüyor.
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – 1. Raund
Girne MmutYerebakan - Larin Vural 6/1 6/0
Nehir Gürses - Beren Pilli 6/0 6/2
SafıyaAkhmetova - Servet Tel 1/6 3/6
İrem Özen - AnastasiiaElshina7/6 1/6 1/6
Sahra Sevgi Sofu - Beren Başaran 0/6 0/6
Meyra Eser - Vera Gazi 6/3 6/4
EnraÇakartaş - Gökçe Karamahmutoğlu 6/0 6/1
12 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Erdal Arabacıoğlu - Said Zeki Avcı 4/6 6/0 7/5
Tuğra İrfanoğlu - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/3 6/4
Kıvanç Öztuğ – Deniz Hüseyin 2/6 3/6
Yalın Yurtsever - Baran Başaran 1/6 1/6
16 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Nadir Çınarlılı - Almira Akşahin 6/0 6/0
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