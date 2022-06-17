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Rafael Nadal, Wimbledon'a katılmak istiyor

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Rafael Nadal'ın hedefi Wimbledon'da oynamak. İspanyol raket, aynı yıl içerisinde 4 grand-slam kazanma ihtimali hakkında ise 36 yaşında bunu başarmanın güç olduğunu belirtti

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Rafael Nadal, Wimbledon'a katılmak istiyor
Fransa Açık'ın ardından geçirdiği tedavinin etkili sonuçlar verdiğini söyleyen yıldız isim, son kararını Londra'da vereceğini duyurdu.
3 senedir çim kortta maça çıkmayan dünya 4 numarası, ilk turların kendisi için belirleyici olacağını açıkladı.
Aynı yıl içerisinde dört grandslam kazanma ihtimali hakkında ise 36 yaşında bunu başarmanın kendisi için zor gözüktüğünü söyledi.
Geçtiğimiz ay RolandGarros'u 14'üncü kez kazanan İspanyol raketin yüzü Wimbledon'da gülmüyor.
RafaelNadal, sonuncusu 2010 yılında olmak üzere bu turnuvayı 2 kez kazanmıştı.
Nadal, Wimbledon'dan sonra hedefinin Montreal Masters ve Amerika Açık olduğunu ifade etti. 
 
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