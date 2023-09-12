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Rafael Nadal tarihe geçti

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Rafael Nadal tarihe geçti
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Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya platformu Instagram'da 20 milyon takipçi barajına ulaşan ilk tenisçi oldu.
Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamamasına ve ezeli rakiplerinden Sırbistanlı Novak Djokovic'in ABD Açık'ı kazanarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen Nadal, sosyal medyanın en popüler tenisçisi unvanını sürdürüyor.
Instagram'da 20 milyon takipçi barajını geçen 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında bu rakama ulaşan ilk tenisçi rekorunu kırdı.
Nadal'ın, Facebook'ta 14, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te 15,6 milyon takipçisi bulunuyor. Kortlarda son dönemde artan başarısına rağmen Djokovic ise Instagram'da 13,8, Facebook'ta 10 ve X'te 9,2 milyon takipçiye sahip.
2022'de emekliye ayrılan İsviçreli Roger Federer de Instagram'da 12, Facebook'ta 18, X'te 12,7 milyon takipçi ile tenisin popüler isimleri arasında kalmaya devam ediyor.
 
 
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