banner913
banner932
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
39 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
24 0
 
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
13 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
20 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
110 0
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
10 0
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
11 0
banner964

Plaj tenisinde son turnuva Antis Plajı’nda

banner476

banner974
Plaj tenisinde son turnuva Antis Plajı’nda
banner971
Girne Belediyesi tarafından organize edilen ve sponsorluğunu Arkın Group’un üstlendiği Girne Deniz Festivali kapsamında yer alan Karağlanoğlu Antis Deniz Festivali’nde plaj tenisi turnuvası da gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Fedewrasyonu’nun katkılarıyla Karaoğlanoğlu’ndaki Antis Plajı’nda yapılan Plaj Tenisi Turnuvası 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılacak.
13 + Kadınlar çift, 13+ Erkekler Çift, 13+ Yeni Başlayanlar ve 13+ Karışık Çiftler olmak üzere 4 kategoride yapılacak olan turnuva için son kayıt tarihi 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 12.00 olduğu bildirildi. Kayıt için 0548 849 94 73 numaralı telefona ulaşılabileceği açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.