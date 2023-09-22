Plaj tenisinde son turnuva Antis Plajı’nda

Girne Belediyesi tarafından organize edilen ve sponsorluğunu Arkın Group’un üstlendiği Girne Deniz Festivali kapsamında yer alan Karağlanoğlu Antis Deniz Festivali’nde plaj tenisi turnuvası da gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Fedewrasyonu’nun katkılarıyla Karaoğlanoğlu’ndaki Antis Plajı’nda yapılan Plaj Tenisi Turnuvası 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılacak.

13 + Kadınlar çift, 13+ Erkekler Çift, 13+ Yeni Başlayanlar ve 13+ Karışık Çiftler olmak üzere 4 kategoride yapılacak olan turnuva için son kayıt tarihi 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat 12.00 olduğu bildirildi. Kayıt için 0548 849 94 73 numaralı telefona ulaşılabileceği açıkladı.

