Özüm, Liva, Kuzey ve Arel şampiyon

Masa Tenisinde U11 ve U13’lerde en iyi sekizler mücadele etti.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarına 29 Nisan Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Erkekler-Kızlar Turnuvası ile devam etti. Oynanan olan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli oldu.

Oldukça zevkli geçen mücadeleler sonrasında U11 Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel, U11 Erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi’nden Kuzey Alev, U13 Kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Liva Çevik ve U13 Erkeklerde Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Arel Ahçıoğulları şampiyonluğa ulaşan isimler oldu.Dereceler şu şekilde;

U11 Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Vera Yaşamsal (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Melike İlhan (Dumlupınar)

3.İzem Özel (GAÜ)

U11 Erkekler

1.Kuzey Alev (GAÜ)

2.Ivan Blahotin (GAÜ)

3.Sonay Hayatseven (GAÜ)

3.Sarp Öztürk (GAÜ)

U13 Kızlar

1.Liva Çevik (GAÜ)

2.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Duru Barutçuzade (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Zekiye Koç (Arucad Anka Spor Derneği)

U13 Erkekler

1.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Ural Atik (Bekiroğulları MTAYD)

3.Bertuğ İlgililer (Bekiroğulları MTAYD)

3.Karel Tuğbay (LAÜ)

