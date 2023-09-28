Omaç Başat Klasman Turnuvası yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine devam ediyor.

Federasyon, Cumartesi günü kurucu başkan merhum Omaç Başat anısına U15 ferdi kızlar ve erkekler klasman turnuvası düzenleyecek.

Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan turnuva sabah saat 10.00’da başlayacak. Gün sonunda dereceye girenler belirlenecek ve ödüllendirilecek. Omaç Başat’ın isminin yaşatılacağı klasman turnuvasına ilginin yoğun olması bekleniyor.

