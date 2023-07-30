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Olguner ve Soyatlı, Bulgaristan’da KKTC’yi temsil ettiler

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Olguner ve Soyatlı, Bulgaristan’da KKTC’yi temsil ettiler
Yusuf Karayusufoğlu
Kuzey Kıbrıs Masa tenisi Federasyonu’na ait Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği sporcuları Fadıl Olguner ve Zekai Soyatlı, Albena(Bulgaristan)’da yapılan Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası’nda Veteranlarda KKTC’yi temsi ettiler.İlk kez bir turnuvaya KKTC olarak davet edilen sporcularımızdan Zekai Soyatlı kendi yaş grubunda 9.cu oldu.LefkoşaVeteran Masa Tenisi başkanı Fadıl Olguner basına dün yaptığı açıklamada,ilkklez Uluslararası bir turnuvaya KKTC olarak davet edildiklerini vurgularken,ülkemizi kendi  mali oılanaklarıyla bir dış ülkede temsil ettiklerini belirtti.
 
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