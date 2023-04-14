banner913
banner932
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
6 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
39 0
 
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
37 0
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
13 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
11 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
22 0
banner915

Nadal Barcelona Açık'ta yok

banner476

Dünya tenis tarihinin en önemli isimlerinden İspanyol tenisçi RafaelNadal, sakatlık sonrası form tutma döneminde olduğu için Barcelona Açık tenis turnuvasına katılamayacağını açıkladı.

banner825
Nadal Barcelona Açık'ta yok
banner931

Barcelona'da 15-23 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Nadal, "Hala hazır değilim." ifadesini kullandı.
Son olarak ocak ayında sezonun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden 36 yaşındaki tenisçi, sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzak kaldı.
ABD'de düzenlenen IndianWells ve Miami Açık Masters ile Monte Carlo Masters turnuvalarına da katılamayan Nadal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle dünya sıralamasında 14. sıraya gerilemişti. İspanyol tenisçinin tek erkekler dünya sıralamasında ilk 10 içinde kalma rekoru da 912 hafta sonra sona ermişti.
 
 

Etiketler; #Nadal #Barcelona
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.