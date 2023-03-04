Mustafa Sabancı Anı Liginde heyecan artıyor

KKTF tarafından düzenlenen2023Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi oynanan zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları KKTF kortlarında takımların mücadeleleriile heyecan artarak devam ediyor.
Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Liginde5. grup maçlarda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) - Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşması ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) - Girne Belediyesi Tenis Kulübü takımları karşılaştı.
5. Grup maçlarda alınan sonuçlar ve 23 Mart 2023 de grup da oynanacak 6. maçlarının programı şu şekilde;
5. Maçların Sonuçları:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)6 - 1Pakan Spor Kulübü Derneği
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)4 -3 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
MUSTAFA SABANCI 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi (23 Mart 2023 Perşembe) 6.grup maçları programı:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) –Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)
Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübü
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