banner913
banner885
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
30 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
18 0
 
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
17 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
19 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
16 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
17 0
banner915

Mustafa Sabancı Anı Liginde heyecan artıyor

banner476

banner825
Mustafa Sabancı Anı Liginde heyecan artıyor
banner721
KKTF tarafından düzenlenen2023Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi oynanan zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları KKTF kortlarında takımların mücadeleleriile heyecan artarak devam ediyor.
Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Liginde5. grup maçlarda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) - Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşması ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) - Girne Belediyesi Tenis Kulübü takımları karşılaştı.
5. Grup maçlarda alınan sonuçlar ve 23 Mart 2023 de grup da oynanacak 6. maçlarının programı şu şekilde;
 
5. Maçların Sonuçları:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)6 - 1Pakan Spor Kulübü Derneği         
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)4 -3 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
 
MUSTAFA SABANCI 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi (23 Mart 2023 Perşembe) 6.grup maçları programı:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) –Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)
Pakan Spor Kulübü Derneği  - Girne Belediyesi Tenis Kulübü             
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.