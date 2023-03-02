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Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi devam ediyor

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Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi devam ediyor
KKTF tarafından düzenlenen 2023 Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi oynanan zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor.
 Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Liginde 3. grup maçlarda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) takımları karşılaştı. 3. Grup maçlarda alınan sonuçlar ve grup da oynanacak 4. maçlarının programı şu şekilde;
 
3. MAÇLARIN SONUÇLARI:
Pakan Spor Kulübü Derneği 1-6 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) 6-1 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)
 
MUSTAFA SABANCI 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi 4. maçları programı:
Pakan Spor Kulübü Derneği  - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)
Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)
 
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