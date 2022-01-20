Murray ve Raducanu'dan Avustralya Açık'a erken veda

Sezonun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'ta Büyük Britanyalı tenisçilerden tek erkeklerde Andy Murray, tek kadınlarda ise Emma Raducanu ikinci turda elendi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, tek erkekler ile tek kadınlardaki ikinci tur müsabakalarıyla tamamlandı.

Tek erkeklerde turnuvanın favorilerinden 2 numaralı seribaşı Medvedev, dünya 115 numarası Avustralyalı NickKyrgios'u 7-6, 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üçüncü turda Hollandalı Boticvan de Zandschulp ile eşleşti.

9 numaralı seribaşı Kanadalı FelixAuger-Aliassime ise İspanyol AlejandroDavidovichFokina'yı 7-6, 6-7, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura kaldı.

ANDY MURRAY, ELEMELERDEN GELEN RAKİBİNE KAYBETTİ

Kariyerinde 3 grandslam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta 5 kez finale kalma başarısı gösteren Büyük Britanyalı Andy Murray, elemelerden gelen dünya 120 numarası Japon Taro Daniel'e 6-4'lük setlerin ardından 3-0 yenilerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

Tek erkeklerde, 11 numaralı seribaşı İtalyan JannikSinner, 15 numaralı seribaşı İspanyol RobertoBautistaAgut ve 20 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz üst tura adlarını yazdırdı.

RADUCANU VE RYBAKİNA ELENDİ

Tek kadınlarda dünya 98 numarası Karadağlı DankaKovinic, 17 numaralı seribaşı son ABD Açık şampiyonu Raducanu'yu 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.

Elindeki sakatlığı nedeniyle maç içinde birçok kez tıbbi yardım alan 19 yaşındaki Raducanu, bu mağlubiyetle kariyerinin ilk Avustralya Açık turnuvasına ikinci turda veda etti.

Tek kadınlarda günün diğer sürprizini, Çinli ShuaiZhang gerçekleştirdi. Dünya 74 numarası Zhang, 12 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina karşısında ilk seti 6-4 aldı. Rybakina, ikinci sette 1-0 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçtan çekilerek turnuvadan elendi.

10 numaralı seribaşı Rus AnastasiaPavlyuchenkova, 14 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 19 numaralı seribaşı Belçikalı EliseMertens de rakiplerini yenerek üçüncü tura kaldı.



