Minik Masa Tenisçiler göz doldurdu

Tek devreli lig sistemi ile oynanan müsabakalar sonucunda 10 yaş altı kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özüm Özer, 10 yaş altı erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi’nden Kuzey Alev ve 10 yaş üstü erkeklerde ise Bekiroğulları’ndan Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaştı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bir yenisini ekledi.

Her Cumartesi müsabakalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 14 Mayıs Cumartesi günü minik sporcuların mücadele ettiği bir organizasyon düzenledi.

Dt.Ahmet Lama adına ferdi en iyi minik sekizler turnuvası Federasyon Salonunda gerçekleştirildi. 10 yaş altı kızlar ve 10 yaş üstü kız-erkek masa tenisçilerin mücadele ettiği turnuva oldukça çekişmeli ve zevkli maçlara sahne oldu. Tek devreli lig sistemi ile oynanan müsabakalar sonucunda 10 yaş altı kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi’nden Özüm Özer, 10 yaş altı erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi’nden Kuzey Alev ve 10 yaş üstü erkeklerde ise Bekiroğulları’ndan Tuğra Soyer şampiyonluğa ulaştı.

Oynanan maçlar sonrasında sporculara kupa ve madalyaları verilirken, sıralama şu şekilde oluştu;

10 YAŞ ALTI KIZLAR

1.Özüm Özer (GAÜ-8 Puan)

2.Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği-7 Puan)

3.Liva Çelik (GAÜ-6 Puan)

10 YAŞ ALTI ERKEKLER

1.Kuzey Alev (GAÜ-14 Puan)

2.Ivan Blahotin (GAÜ-13 Puan)

3.Sonay Hayatseven (GAÜ-11 Puan)

4.Kuzey Taşlı (ARUCAD Anka Spor Derneği-11 Puan)

10 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları-14 Puan)

2.Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği-13 Puan)

3.Toprak Öztürk (ARUCAD Anka Spor Derneği-12 Puan)

4.Ekrem Kuzhan (Karşıyaka-11 Puan)

