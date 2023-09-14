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Masa Tenisinde yeni sezon açılıyor

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Masa Tenisinde yeni sezon açılıyor
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, yeni sezonun ilk etkinliğini 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirecek.
Federasyon, sezonu her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Ersin Örek Çiftler Şampiyonası ile açacak.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda yapılacak olan şampiyona 16 Eylül Cumartesi günü sabah saat 10.00’da başlayacak.
 
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