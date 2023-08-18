Masa Tenisinde yeni hakemler yetişecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, hakem kursu gerçekleştirecek.
Federasyon’dan yapılan açıklamada 21-25 Ağustos tarihleri arasında hakem kursu gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Hakem kursuna katılmak isteyenlerin kimlik kartı fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, lise veya üzeri diploma fotokopisi, doktor raporu ve karakter belgesini (temiz kağıdı) alarak federasyon binasına ulaştırması gerektiği duyuruldu.
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