Masa Tenisinde U19’lar mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 18 Mart Cumartesi günü U19 Erkek ve Kadınlar kategorisinde Klasman Turnuvası düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, turnuvalarına her hafta olduğu gibi bu hafta da devam edecek.
Federasyon, 18 Mart Cumartesi günü federasyon salonunda U19 Klasman Turnuvası düzenleyecek. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak olan turnuva, aynı gün sona erecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.