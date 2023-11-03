Masa Tenisi’nde U19 Takım Şampiyonası yapılacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Kasım Cumartesi günü U19 Takım Şampiyonası düzenleyecek.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerine devam edecek. U19 Takım Şampiyonası, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirilecek. İlginin yoğun olması beklenen şampiyona sabah saat 10.00’da başlayacak.

Karşılaşmalar yarın başlayıp, dereceye girenler önümüzdeki hafta maçlarıyla birlikte belli olacak ve ödüller önümüzdeki hafta şampiyonanın devamındaki maçlar sonunda takdim edilecek.

