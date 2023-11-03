banner913
banner932
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
12 0
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
27 0
 
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
20 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
18 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
120 1
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
18 0
banner964

Masa Tenisi’nde U19 Takım Şampiyonası yapılacak

banner476

banner974
Masa Tenisi’nde U19 Takım Şampiyonası yapılacak
banner971
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Kasım Cumartesi günü U19 Takım Şampiyonası düzenleyecek.
Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerine devam edecek. U19 Takım Şampiyonası, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirilecek. İlginin yoğun olması beklenen şampiyona sabah saat 10.00’da başlayacak.
Karşılaşmalar yarın başlayıp, dereceye girenler önümüzdeki hafta maçlarıyla birlikte belli olacak ve ödüller önümüzdeki hafta şampiyonanın devamındaki maçlar sonunda takdim edilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.