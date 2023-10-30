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Masa Tenisinde U15 Takım Şampiyonası yapıldı

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Masa Tenisinde U15 Takım Şampiyonası yapıldı
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 28 Ekim Cumartesi günü U15 Takım Şampiyonası düzenledi.
Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerini sürdürdü. U15 Takım Şampiyonası, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu ve güzel maçlara sahne olan şampiyona sabah saat 10.00’da başlarken kızlar kategorisinde GAÜ, erkeklerde ise LAÜ şampiyonluğa ulaştı.
Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;
Kızlar
1.GAÜ
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Dumlupınar
4.Bekiroğulları MTAYD
Erkekler
1.LAÜ
2.GAÜ
3.Arucad Anka Spor Derneği
4.Miracle Karşıyaka
5.Dumlupınar
 
 
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