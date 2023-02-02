Masa Tenisinde U15'ler mücadele edecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Şubat Cumartesi günü federasyon salonunda U15 Ferdi Erkekler-Kızlar Klasman Turnuvası düzenleyecek.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

Turnuva ile ilgili olarak kura çekimi Cuma günü saat 17.00'de federasyon salonunda çekilecek.

