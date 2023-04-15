Masa Tenisinde U11 ve U13’lerin haftası

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan Er Reklam Minikler Turnuvası, Cumartesi günü federasyon salonunda yapılacak.

Masa Tenisinde Cumartesi günü U11 ve U13 yaş kategorilerinde Minikler Turnuvası yapılacak. Her yıl geleneksel olarak Er Reklam ana sponsorluğunda yapılan turnuva bu yıl da gerçekleşecek.

U11 ve U13 yaş kategorilerinde 23 Nisan etkinliği adı altına yapılacak olan turnuva saat 10.00’da başlayacak.

