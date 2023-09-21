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Masa Tenisinde U11 ve U13’ler sahnede olacak

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Masa Tenisinde U11 ve U13’ler sahnede olacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda Cumartesi günü şampiyona yapacak.
Geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk organizasyonunu gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerini bu hafta da sürdürecek. Federasyon, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda Cumartesi günü U11 ve U13 yaş kız-erkek kategorilerinde klasman turnuvası düzenleyecek.
Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan turnuva sabah saat 10.00’da başlayacak.
 
 
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