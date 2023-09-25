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Masa tenisinde KTAMS Şampiyonası tamamlandı

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Masa tenisinde KTAMS Şampiyonası tamamlandı
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda Cumartesi günü U11 ve U13 yaş kız-erkek kategorilerinde klasman turnuvası düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerini bu hafta da sürdürdü. Federasyon, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda Cumartesi günü U11 ve U13 yaş kız-erkek kategorilerinde klasman turnuvası düzenledi. İlginin yoğun olduğu turnuvada U11 kızlarda Liva Çevik, U11 erkeklerde Sonay Hayatseven, U13 kızlarda Özüm Özel ve U13 erkeklerde ise Arel Ahçıoğulları şampiyonluğa ulaştı.
BENGİHAN; “ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMAYA HAZIRIZ”
Şampiyona öncesi bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, çocukların spor yapmasına destek olmanın mutluluğunun paha biçilemez olduğunu ve desteklerinin ellerinden geldiğince süreceğini belirtti. Dönemin kötü olduğunu söyleyen Bengihan, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için sporun içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti. Birçok çocuğun şampiyonaya katılarak organizasyona renk kattığını da belirten Güven Bengihan, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve yönetimini de etkinliklerini düzenli olarak yaptıklarından dolayı tebrik etti.
BEKİROĞULLARI; “SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDECEK”
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları da yaptığı konuşmada çok güzel bir ortam yarattıklarını ve gençleri spor yaparken görmelerinin motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Bekiroğulları ayrıca sayılarının her geçen gün arttığını, amaçlarının ülke gençliğinin spor yapması olduğunu söylerken, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan’a da katkılarından dolayı çok teşekkür etti.
Yapılan organizasyon sonrasında sonuçlar şu şekilde oluştu;
U11 Kızlar
1.Liva Çevik
2.Ekin Şarap
3.İzem Özel
3.Nehir Gökduman
 
U11 Erkekler
1.Sonay Hayatseven
2.Ivan Blahotin
3.Sarp Öztürk
3.Kuzey Taşlı
 
U13 Kızlar
1.Özüm Özel
2.Ayşe Çubukçu
3.Duru Barutcuzade
3.Zekiye Koç
 
U13 Erkekler
1.Arel Ahçıoğulları
2.Kuzey Alev
3.Karel Tuğbay
3.Hasan Uyaran
 
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