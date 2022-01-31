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Masa Tenisi’nde Karmalar Ligi başladı

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Masa Tenisi’nin tüm ülkeye yayılıp tanınması hedefiyle başlayan Masa Tenisi Karmalar Ligi cumartesi günü İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla start aldı

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Masa Tenisi’nde Karmalar Ligi başladı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından Keyf-i Sefa sponsorluğu ve İlçe Belediyeleri iş birliği ile ilk kez düzenlenen Masa Tenisi Karmalar Ligi cumartesi günü İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla başladı.
Masa Tenisi’nin tüm ülkeye yayılıp tanınması hedefiyle başlayan lig, gerek sporcular gerekse de izleyiciler açısından her zaman dikkat çeken, sürprizlere açık ve seyir zevki yüksek mücadeleler ortaya koyan karma takımlar ile gerçekleştiriliyor. Çeşitli yaş gruplarından 15 karma takımın yer aldığı Karmalar Ligi, altı ay boyunca tüm ilçelerde gerçekleştirilecek.
Karmalar Ligi ilk hafta karşılaşmalarına verilen arada, Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları tarafından, ligin açılış haftasına ev sahipliği yapan İskele Belediyesi’nin Asbaşkanı Sefa Kurukafa’ya plaket takdim edildi.
KKMTF Karmalar Ligi ilk hafta mücadeleleri sonucunda oluşan puan durumu ise şöyle;
 
 
KKMTF KarmalarLigi
# Karma Takımlar O. Puan
1. Sunay&Sertaç 5 10
2. Kezban&Bekir 5 9
3. Hurey&Zekai 5 8
4. Bilge&Hasan 5 8
5. Elif&Eser 4 8
6. Fatma&Süha 5 8
7. Yağmur&Osman 4 8
8. Düriye&İbrahim 4 7
9. Sila&Vehbi 5 7
10. Açelya&Osman 5 6
11. Kezal&Güzey 4 6
12. İlke&Onur 5 5
13. Şerif&Burak 5 5
14. Ecem&Toprak 5 5
15. Alev&Ali 4 5
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