Masa tenisinde heyecan gençlerde

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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği Genç Erkekler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon lokalindeoynanan karşılaşmalarla başladı.
Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;
1.Ayak
Akdeniz SB 3-0 Dumlupınar
Karşıyaka 0-3 Bekiroğulları MTAD
Lefke Avrupa Üni. 0-3 ARUCAD Anka
2.Ayak
Akdeniz SB 3-2 Bekiroğulları MTAD
Karşıyaka 3-0 ARUCAD Anka
Lefke Avrupa Üni. 3-2 Dumlupınar
3.Ayak
Akdeniz SB 3-1 ARUCAD Anka  
Karşıyaka 3-0 Lefke Avrupa Üni.  
Bekiroğulları MTAD 3-0 Dumlupınar  
   2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu
    Takım O G M Puan
  1. ASB 3 3 0 6
  2. Bekiroğulları 3 2 1 5
  3. Karşıyaka 3 2 1 5
  4. ARUCAD Anka 3 1 2 4
  5. LAÜ 3 1 2 4
  6. Dumlupınar 3 0 3 3
 
 
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