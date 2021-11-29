Masa tenisinde heyecan gençlerde

Akdeniz SB 3-0 Dumlupınar Karşıyaka 0-3 Bekiroğulları MTAD Lefke Avrupa Üni. 0-3 ARUCAD Anka

Akdeniz SB 3-2 Bekiroğulları MTAD Karşıyaka 3-0 ARUCAD Anka Lefke Avrupa Üni. 3-2 Dumlupınar

Akdeniz SB 3-1 ARUCAD Anka Karşıyaka 3-0 Lefke Avrupa Üni. Bekiroğulları MTAD 3-0 Dumlupınar 2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu Takım O G M Puan 1. ASB 3 3 0 6 2. Bekiroğulları 3 2 1 5 3. Karşıyaka 3 2 1 5 4. ARUCAD Anka 3 1 2 4 5. LAÜ 3 1 2 4 6. Dumlupınar 3 0 3 3

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği Genç Erkekler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon lokalindeoynanan karşılaşmalarla başladı.Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;