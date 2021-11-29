Masa tenisinde heyecan gençlerde

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun organize ettiği Genç Erkekler Ligi geçtiğimiz cumartesi günü federasyon lokalindeoynanan karşılaşmalarla başladı.
Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan ilk hafta mücadelelerinin ardından takımların aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle;
1.Ayak
2.Ayak
|Akdeniz SB
|3-0
|Dumlupınar
|Karşıyaka
|0-3
|Bekiroğulları MTAD
|Lefke Avrupa Üni.
|0-3
|ARUCAD Anka
3.Ayak
|Akdeniz SB
|3-2
|Bekiroğulları MTAD
|Karşıyaka
|3-0
|ARUCAD Anka
|Lefke Avrupa Üni.
|3-2
|Dumlupınar
|Akdeniz SB
|3-1
|ARUCAD Anka
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|Karşıyaka
|3-0
|Lefke Avrupa Üni.
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|Bekiroğulları MTAD
|3-0
|Dumlupınar
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| 2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu
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|Takım
|O
|G
|M
|Puan
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|1.
|ASB
|3
|3
|0
|6
|
|2.
|Bekiroğulları
|3
|2
|1
|5
|
|3.
|Karşıyaka
|3
|2
|1
|5
|
|4.
|ARUCAD Anka
|3
|1
|2
|4
|
|5.
|LAÜ
|3
|1
|2
|4
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|6.
|Dumlupınar
|3
|0
|3
|3
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