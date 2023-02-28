Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi’ne devam edildi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 25 Şubat Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine başlangıç yaptı.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başladı ve akşamüzeri sona erdi. Maçlar öncesinde tüm sporcular deprem felaketinde hayatında kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.
Zevkli ve zorlu geçen maçların ardından Arucad Anka Spor Derneği, Küçük Kaymaklı ve Lefke Avrupa Üniversitesi, tüm maçlarını kazandı.
8.Ayak
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 GAÜ
K.Kaymaklı 4-1 Sütlüce
Akdeniz Spor Birliği 0-4 Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği
9.Ayak
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-1 GAÜ
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Sütlüce
K.Kaymaklı 4-0 Akdeniz Spor Birliği
10.Ayak
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Sütlüce
ARUCAD Anka Spor Derneği 4-0 Akdeniz Spor Birliği
K.Kaymaklı 4-1 Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği
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