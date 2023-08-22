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Masa Tenisinde aileler mücadele etti

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Masa Tenisinde aileler mücadele etti
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü güzel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Sporcuların en büyük destekçileri olan aileleri dünkü etkinlikte tribünde maçları takip etme yerine, sahada karşılaşmalar yaparak mücadele ettiler.
Sabah saat 10.00’da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayan ve oldukça keyifli geçen maçlar erkekler ve kadınlar olmak üzere iki farklı kategoride düzenlendi.
Kadınlar kategorisinde Selda Orhan ilk sırayı alırken, erkekler kategorisinde ise Denis Kislitshy turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Karşılaşmaların tamamlanmasından sonra dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edilirken, ailelerin organizasyonu çok beğenerek federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları'na ilk kez yapılan bu turnuvayı geleneksel hale getirme teklifinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları da bu talebi hayata geçireceklerini ve organizasyonun geleneksel hale getirileceğini ifade etti.
Sıralama şu şekilde oluştu;
KADINLAR
1.Selda Orhon
2.Meryem Özevrim
3.Nataly Blahotin
3.Forogh Nazari Chamaki
ERKEKLER
1.Denis Kislitshy
2.Levent Cerit
3.Oğuzhan Hasipoğlu
3.Sefa Doğan
 
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