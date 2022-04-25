Masa Tenisi, çocuklarla güzel

Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen Er Reklam ana sponsorluğundaki 23 Nisan Minikler Ferdi Turnuvası, Cumartesi günü federasyon salonunda 22 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Son olarak 2019 yılında yapılan turnuva, bu yıl 29’uncu kez düzenlendi. Er Reklam’ın geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Minikler Ferdi Turnuvası, 10 yaş altı kız-erkek ve 10 yaş üstü erkek kategorilerinde ferdi olarak gerçekleştirildi.

10 yaş altı kız-erkek ve 10 yaş üstü Erkek kategorilerinde oynanan turnuvada sporcular, izleyicilere eğlenceli ve güzel anlar yaşattı. Minik Kızlar 10 Yaş Altında Ecem Önder birinci olurken, Minik Erkekler 10 Yaş Altında ise Kuzey Alev ilk sırada yer almayı başardı. 10 yaş üstü erkekler kategorisinde ise çekişmeli geçen final müsabakasını kazanan Ali İleri oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu takdim etti. Demircioğlu ayrıca başkan Mustafa Bekiroğulları’na federasyon adına plaket takdiminde de bulundu.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;

Minik Erkekler 10 Yaş Altı

1.Kuzey Alev (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.IvanBlahotin (Girne Amerikan Üniversitesi)

1.3 Kuzey Taşlı (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2.3 Sarp Öztürk (ARUCAD Anka Spor Derneği)

Minik Kızlar 10 Yaş Altı

1. Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2. Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)

1.3 Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.3 Duru Barutçuzade (ARUCAD Anka Spor Derneği)

Minik Erkekler 10 Yaş Üstü

1. Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2. Tuğra Soyer (BekiroğullarıMasa Tenisi Altyapı Derneği)

1.3 Toprak Öztürk (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2.3 Arel Ahçıoğulları (ARUCAD Anka Spor Derneği)

TEKÇAM’DAN ZİYARET

TC Büyükelçiliği KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, bu özel günde çocukları yalnız bırakmayarak turnuvayı yerinde takip etti. Tekçam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda böylesine anlamlı bir organizasyonda Masa Tenisi Federasyonu Başkan Mustafa Bekiroğulları ile birlikte maçları tribünden takip etti.

DEMİRCİOĞLU: “GURUR DUYUYORUM”

Şampiyona sonunda konuşma gerçekleştiren turnuvanın ana sponsoru Er Reklam Direktörü Deniz Demircioğlu, günün anlam ve öneminden yola çıkarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda federasyonun böylesine bir organizasyona imza atmasından ve bu turnuvaya ana sponsor olarak girmesinden dolayı gururlu olduğunu ifade etti. 29 yıldır aralıksız olarak ana sponsor olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu da söyleyen Demircioğlu, katkısının devam edeceğini ifade etti.

