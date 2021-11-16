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Masa tenisçilerimizden şampiyonluklara ambargo

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Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyadlı, Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasında üç şampiyonluk ve bir ikincilik elde ettiler

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Masa tenisçilerimizden şampiyonluklara ambargo
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Bursa'da yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan veteranlarımızdanHurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyadlı şampiyon oldu.Veteranlarımız toplamda üç şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.
Hurey Cambaz Ahmetoğlu 40 – 49 yaş ferdi kadınlarda şampiyon oldu.Hurey Cambaz Ahmetoğlu – Zekai Soyadlı çiftikarışık çiftlerde şampiyon oldular. Zekai Soyadlı partneri Adnan Yüksel ile beraber 50 – 59 yaş çift erkeklerde şampiyonluk kazandı.Ayrıca Hurey Cambaz Ahmetoğlu 40 – 49 yaş kategorisinde çift kadınlarda arkadaşı İlknur Tüzüntürk ile beraber 2.oldu.
Veteran Masa Tenisçilerimiz,Bursa’da toplamda 3 şampiyonluk ve bir de 2.lik kazanarak adaya döndüler.
 
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