Masa tenisçilerimizden şampiyonluklara ambargo

Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyadlı, Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasında üç şampiyonluk ve bir ikincilik elde ettiler

Bursa'da yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılan veteranlarımızdanHurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyadlı şampiyon oldu.Veteranlarımız toplamda üç şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti.

Hurey Cambaz Ahmetoğlu 40 – 49 yaş ferdi kadınlarda şampiyon oldu.Hurey Cambaz Ahmetoğlu – Zekai Soyadlı çiftikarışık çiftlerde şampiyon oldular. Zekai Soyadlı partneri Adnan Yüksel ile beraber 50 – 59 yaş çift erkeklerde şampiyonluk kazandı.Ayrıca Hurey Cambaz Ahmetoğlu 40 – 49 yaş kategorisinde çift kadınlarda arkadaşı İlknur Tüzüntürk ile beraber 2.oldu.

Veteran Masa Tenisçilerimiz,Bursa’da toplamda 3 şampiyonluk ve bir de 2.lik kazanarak adaya döndüler.

