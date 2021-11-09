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Kupa Şehir Kulübü’nün

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Kupa Şehir Kulübü’nün
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2021 Lig sezonunu 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, Başbakanlık Kupasını oynattı.
KKTF kortlarında gerçekleşen KKTC Başbakanlık Kupasının formatı 7 maç şeklinde oldu. 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanan Başbakanlık Kupasında Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesini mağlup etti. Karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi.
 
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