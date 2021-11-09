Kupa Şehir Kulübü’nün

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2021 Lig sezonunu 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında, Başbakanlık Kupasını oynattı.

KKTF kortlarında gerçekleşen KKTC Başbakanlık Kupasının formatı 7 maç şeklinde oldu. 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanan Başbakanlık Kupasında Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesini mağlup etti. Karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi.

