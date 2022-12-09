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Kortlarda KTSYD Masterler Kupası’nın üçüncüsü düzenleniyor

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Kortlarda KTSYD Masterler Kupası’nın üçüncüsü düzenleniyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde organize edilen Masterler Kupası’nın bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.
KTSYD’nin son iki yılda düzenlediği sportif faaliyetler arasında yer alan ve geleneksel hale gelen tenis organizasyonunun üçüncüsü “KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası” adı altında 13-16 Aralık 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında yer alacak. 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde ilk sekiz sırada yer alan sporcunun en fazla iki kategoriye katılımı ile gerçekleştirilecek olan kupanın kura çekimi 12 Aralık Pazartesi günü KKTF kortlarında yapılacak.
KTSYD Extend Fiber Net Masterler Kupası final karşılaşmaları 16 Aralık Cuma günü oynanacak ve finallerin ardından düzenlenecek ödül töreni ile kategorilerinde başarılı isimlere ödülleri takdim edilecek.
 
 
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