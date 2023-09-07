Kortlarda heyecan yeniden başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ve Lefkoşa Şehir Kulübü(LŞK) tarafından düzenlenen LŞK CUP 2023, 8-9 yaş tekler, 10,12,14,16 Yaş ile 13+Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde 06-20 Eylül 2023 tarihleri arası Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşiyor.
LŞK CUP 2023 de kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR:
EvgenııaPershenkova - AnastasiiaElshina 0/6 0/6
Beren Pilli - Meyra Eser 1/6 0/6
Zarif Dayı - Beren Başaran 4/6 6/7
Gülay Meyra Avcı - Servet Tel 2/6 0/6
Yağmur Özakça - Deniz Abdullahoğlu 0/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER:
Deniz Varoğlu - Erim Selçuk Mazhar 6/1 6/0
Emre Aleks Kural - Osman Aren Başaran 4/6 6/7
Yalın Yurtsever - Çağ Refikoğlu 3/6 0/6
16 YAŞ KIZLAR:
IvanaSılıch - Dinara Yorgancı 3/6 4/6
16 YAŞ ERKEKLER:
Oğuz El Erian - Doruk Tüzel W/O (Oğuz El Erian)
Akay Ali Sağkanat - Baran Adalıer 6/0 6/0
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