Kortlarda heyecan devam ediyor

Tenis Federasyonu’nun organize ettiği Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Mağusa Belediyesi Tenis Kulüpleri tarafından düzenlenen turnuvalar başladı. Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında başlayan turnuvaların ilk tur maçları oynandı.

İlk tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ali Tüzünkan - Ünver Bedevi 1/6 1/6

Ali Tüzel - Jean Chrıstohe Schrotter 1/6 6/7

Nağme Ekenoğlu - Ayşe Günerman Özılgaz 0/6 2/6

Börte Kağan Barlasoğlu - İzzet Alsakal 2/6 4/6

Necat Yüksel - Ziya Tüzel 6/0 6/2

Gültekin Çizgen - Kutay Ramiz 3/6 6/7

Abdul Raqeeb Rashıd - Bertuğ Korucu 6/4 6/7 10/3

