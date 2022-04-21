Kortlarda Head & Shoulders Cup kaldığı yerden sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK ) tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, Meteoroloji Dairesinin yapmış olduğu ‘Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması açıklaması ve ilgili doktorlardan alınan öneriler doğrultusunda turnuvaya 2 gün ara verilmişti, aranın ardından turnuva kaldığı yerden GBTK kortlarında devam ediyor.

HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;



10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

Anastasiia Elshina –Beren Pilli 4-0 4-0

Anna Vıshnııakova - Mira Yüksel 3-5 1-4

Larin Vural - Naciye Selin Faraçoğlu 4-0 2-4 8-10

Beren Başaran – İrem Özen 4-2 2-4 5-10



10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

Arel Sarıbaş – Emre Kural 0-4 1-4

Erim Selçuk - Poyraz Vural 3-5 2-4

Çağ Refikoğlu - Mehmetali Erk Işıkoğlu 4-0 4-1

Said Zeki Avcı – Asil Berkut 4-0 4-0

Yaşar Hüseyin Cahitoğlu – Cafer Tosunoğlu0-4 0-4

Tuğra İrfanoğlu – Jayden Deniz Sezginer 1-4 0-4



14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL

Lara Onurlu – Girne Umut Yerebakan 4-6 4-6



BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND

Toprak Berkol – Arca Özdınak (TOPRAK BERKOL W.O.)

Ersel Kalfaoğlu - Tim Driessen 0-6 7-6 6-3



BÜYÜK KADINLAR ROUND ROBIN

Şengül Tilki - Azra Seray Yalkıç 3-6 6-2 5-7

Kayra Yüceer - Oksana Piddubna 0-6 0-6



YENİ BAŞLAYANLAR

Vladimir Apakov – Önder Şentürk 7-5 6-7 8-10

