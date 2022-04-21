Kortlarda Head & Shoulders Cup kaldığı yerden sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK ) tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP, Meteoroloji Dairesinin yapmış olduğu ‘Kuzey Afrika üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması açıklaması ve ilgili doktorlardan alınan öneriler doğrultusunda turnuvaya 2 gün ara verilmişti, aranın ardından turnuva kaldığı yerden GBTK kortlarında devam ediyor.
HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
Anastasiia Elshina –Beren Pilli 4-0 4-0
Anna Vıshnııakova - Mira Yüksel 3-5 1-4
Larin Vural - Naciye Selin Faraçoğlu 4-0 2-4 8-10
Beren Başaran – İrem Özen 4-2 2-4 5-10
10 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN
Arel Sarıbaş – Emre Kural 0-4 1-4
Erim Selçuk - Poyraz Vural 3-5 2-4
Çağ Refikoğlu - Mehmetali Erk Işıkoğlu 4-0 4-1
Said Zeki Avcı – Asil Berkut 4-0 4-0
Yaşar Hüseyin Cahitoğlu – Cafer Tosunoğlu0-4 0-4
Tuğra İrfanoğlu – Jayden Deniz Sezginer 1-4 0-4
14 YAŞ KIZLAR ÇEYREK FİNAL
Lara Onurlu – Girne Umut Yerebakan 4-6 4-6
BÜYÜK ERKEKLER 1. ROUND
Toprak Berkol – Arca Özdınak (TOPRAK BERKOL W.O.)
Ersel Kalfaoğlu - Tim Driessen 0-6 7-6 6-3
BÜYÜK KADINLAR ROUND ROBIN
Şengül Tilki - Azra Seray Yalkıç 3-6 6-2 5-7
Kayra Yüceer - Oksana Piddubna 0-6 0-6
YENİ BAŞLAYANLAR
Vladimir Apakov – Önder Şentürk 7-5 6-7 8-10
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.